“Bu yıkım bölgeye yapılan bir ihanettir”

Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak’ta (Karava) dün akşamüzeri yıkılan eski binayla açıklama yaptı, yıkımın bölgeye yapılan bir ihanet olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde bölgeye giderek sosyal medyadan açıklama yapan Ataser, “Binayla ilgili tüm uyarıları yapmamıza rağmen binayı yıktılar. Kaymakamlıktan yıkım izni yok, belediyeden yıkım izni yok. Burası bir koruma alanıdır. Bunun gibi birçok binayı daha listeyi aldılar” dedi. “Kimden izin alarak bu bina yıktınız, kime sordunuz?” diye soru soran Ataser, “Bu binayı yıktınız ama istediğinizi yapamayacaksınız” ifadelerini kullandı.

“Bu yıkım bölgeye yapılmış bir ihanettir” diyen LAÇ Belediye Başkanı Ataser, konuyla ilgili polise gidip suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ataser, “Dozercisinden, yıktırana kadar hepsinden şikayetçi olacağız. Bizim uykularımız kaçtı, arkadaşların da kaçacak. Bu yıkımı kim yaptıysa hesabını verecek” şeklinde konuştu.