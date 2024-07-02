Temmuz’da da başkent Lefkoşa’nın kültür-sanat buluşma merkezi Rüstem Kitabevi

Murat OBENLER

Başkent Lefkoşa’nın dört mevsim kültür-sanat buluşmalarının önemli merkezlerinin başında gelen Rüstem Kitabevi’nde yaz sezonunda da etkinlikler hız kesmiyor.

Temmuz ayında da yaratıcı drama atölyesi, sergi,film gösterimi, konser gibi farklı sanatsal etkinlikler yine sanatseverleri bekliyor olacak.

Program:

2 Temmuz Salı saat:10:00-12:00… Yaratıcı Drama Atölyesi

(Düzenleyen: Çocuk oyunları yazarı, yönetmen ve eğitimci Şaziye Konaç)

5 Temmuz Cuma saat:19:00 Backstage Sergisi Açılışı,Sin Bozkurt

6 Temmuz Cumartesi,Genocide-Free Cyprus (GFC)Film Gösterimi-The Wanted 18"

12 Temmuz Cuma-saat 20:00… Kafka-Anastasia Konser/Performans (Kafka Immersive Experience)

22 Temmuz Pazartesi saat 20.00…Heran Çiftçi ve Kezban Saraçoğlu Palmes Académiques ödülleri sonrası resepsiyonu (Fransız Kültür Derneği organizasyonu)