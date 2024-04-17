Temizlik yapmak amacıyla izinsiz ateş yaktı, yangına sebep oldu…

Değirmenlik’te izinsiz ateş yakarak yangına sebep olan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.20'de, Değirmenlik Başpınar Mahallesi Toros Sokak'ta meydana gelen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan içinde bulunan kuru otlar tamamen yandı. Ayrıca bir incir ile bir dut ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, yangının S.Ö. tarafından bahçesinde temizlik yapmak amacıyla izinsiz olarak yaktığı ateşin kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği tespit edildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.