Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik kasaları 2021 yılı içerisinde çaldığı gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklanan zanlı A.T. teminatla serbest kaldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç zanlının 2021 yılı içerisinde Lefkoşa' da İşletmeciliğini Hasan ONBAŞI'nın yaptığı Onbaşı Sebze meyve şirketine ait kasaları sirkat edip kendisine ait sebze ve meyve işletmesinde kullandığı yönünde şikâyet yapıldığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 2 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sebze kasalarını çalıp, kullandı, tutuklandı