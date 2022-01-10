Sebze kasalarını çalıp, kullandı, tutuklandı

Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik kasaları çalarak, kendisine ait işletmede kullandığı gerekçesiyle A.T isimli kişi tutuklandı.

Polis, mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler ve aranan emare olduğunu aktardı.

Mahkeme zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Açıkada bulguları anlattı…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olayla ilgili bulguları aktardı.

Açıkada, zanlı A.T’nin 2021 yılı içerisinde Lefkoşa’da işletmeciliğini Hasan Onbaşı'nın yaptığı Onbaşı sebze meyve şirketine ait plastik üzerinde Onbaşı yazan kırmızı renkli kasaları sirkat edip kendisine ait sebze ve meyve işletmesinde kullandığı yönünde şikâyet yapıldığını belirtti.

Alınması gereken ifadeler var…

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını, alınması gereken ifadeler ve aranan söz konusu emareler olduğunu aktardı.

Ayrıca zanlının sebze satışı yaptığı işletmelerde incelemeler yapılıp ifade temin edileceğini belirten polis, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı ek olarak 2 gün poliste tutuklu kalmasının daha uygun olacağını belirterek bu yönde karar verdi.