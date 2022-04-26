Teminatla serbest bırakıldılar

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Taşıma, Yaralama, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Dehşet Yaratmak Amacıyla Silah Taşıma” suçlarıyla yargılanan 5 zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı ve teminatla serbest bırakıldı.

Zanlılar, aleyhlerinde başlatılan “Silahlı Soygun” suçundan ise aklandı, tümü teminatla serbest bırakıldı.

Zanlıların 10 Nisan tarihinde alacak verecek meselesi nedeniyle Lefkoşa Fuar Alanı içerisinde kavga ederek yaralanmaya neden olduklarını anımsatan polis, bir kişinin ise tespit edilemediğini ifade etti.

Mahkeme, zanlıların teminatla serbest bırakılmasına karar verdi.