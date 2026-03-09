“Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi başhekimsiz yönetilemez”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Özlem Gürkut, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde başhekimlik kadrosunun uzun süredir boş olduğunu belirterek, bu kadronun ivedilikle doldurulması ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin bilimsel planlama ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

TIP-İŞ Başkanı Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin ülkenin sağlık sisteminin en kritik birimlerinden biri olduğunu ve kuruluş yasasında görev ve sorumlulukların açık şekilde tanımlandığını kaydetti.

Gürkut, dairenin görevinin “Gelecek kuşakların sağlıklı yetişmelerini sağlamak için gerekli tüm koruyucu ve temel sağlık hizmetleri ile ilk basamak tedavi edici hizmetleri içeren planları hazırlamak, yürütmek ve denetlemek.” olduğunu belirtti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin teşkilat yapısında yer alan Başhekimlik kadrosunun uzun süredir boş bırakıldığını söyleyen Gürkut, bunu "ciddi bir kurumsal eksiklik" olarak değerlendirdi.

Bugün Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren yaklaşık 70 hekimin çok büyük bölümünün sözleşmeli statüde veya mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalıştırıldığını belirten Gürkut, bu güvencesiz istihdam modelinin hekimlerin mesleki bağımsızlığını zedelediğini ve hak arama süreçlerinde sürekli bir baskı ve tehdit mekanizması olarak kullanıldığını ifade etti.

“Sağlık sistemi geçici görevlendirmelerle değil, planlama ile yönetilir”

Gürkut, “Öte yandan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık merkezlerinde kadrolu olarak uzun yıllardır görev yapan hekimler, sağlık merkezlerinin idari ve tıbbi sorumluluğunu taşımaları gerekirken siyasi kararlarla kadrolu oldukları merkezlerden alınarak farklı yerlere geçici görevlendirmelerle gönderilmektedir. Bu uygulamalar birinci basamak sağlık hizmetlerinin kurumsal yapısını zayıflatmakta, hizmet sürekliliğini bozmakta ve sağlık hizmetlerinin planlı yürütülmesini engellemektedir” dedi.

Temel sağlık hizmetlerinin temel amacının koruyucu hekimlik olduğunu vurgulayan Gürkut, “Buna rağmen son dönemde, normalde daire teşkilat kadrolarında yer almayan dahiliye uzmanları geçici statülerle sağlık ocaklarında görevlendirilmekte; aynı hekimler hastanelerdeki uzman eksikliği gerekçesiyle nöbet tutmak üzere hastanelere gönderilmektedir. Bu durum sağlık hizmetlerinin planlı ve rasyonel şekilde yürütülmediğini açıkça göstermektedir. Sağlık sistemi geçici görevlendirmelerle değil, planlama ile yönetilir.” ifadelerini kullandı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi gibi toplum sağlığının geleceğini doğrudan ilgilendiren bir kurumda başhekimlik makamının boş bırakılmasının sağlık hizmetlerinin bilimsel ve tıbbi temellerden uzaklaştırılması anlamına geldiğini kaydeden Gürkut, başhekimlik kadrosunun derhal doldurulmasını ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin bilimsel planlama ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını istedi.