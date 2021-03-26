Devrim DEMİR

Ülkeye 8 yıl önce Bulgaristan’dan gelerek yaşamını Girne’de sürdüren 53 yaşındaki Encho Uchar Kırov diğer bilinen ismi İsmail Yılmaz, önceki gün Covid-19 tedavisi gördüğü Lefkoşa Pandemi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şubat ayında arkadaşının pozitif çıkması üzerine temaslı olarak karantina oteline alınan ve bir hafta sonra testi pozitifleşen Encho Uchar Kırov, 1 Mart tarihinde tedavi gördüğü hastane odasında bilinci kapalı bir tarafı felçli olarak bulundu.

‘Beyin kanaması’ teşhisi sonrası yoğun bakımda tedavi gören Kırov, 24 Mart tarihinde hayatını kaybetti.

İşvereni tarafından cenazesi dün teslim alınan Encho Uchar Kırov, Girne Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na defnedildi.

Kırov’un son bir buçuk ayda yaşadığı süreci işvereni Erkan Eminağa, YENİDÜZEN’e anlattı.

Erkan Eminağa, çalışanı ve çok yakın arkadaşı Encho Uchar Kırov’un tedavi gördüğü hastaneden taburcu olarak yeniden karantina oteline gideceğini ancak akşamdan sabaha bilincinin kapanarak felçli olarak bulunduğunu öğrendiklerini söyledi.

Eminağa: “Temaslı olarak gitti… Bir daha da çıkamadı”

YENİDÜZEN’e konuşan Encho Uchar Kırov’un hem işvereni hem de yakın arkadaşı Erkan Eminağa, Kırov’un ülkede 8 yıldır çalışma izinli olarak bulunduğunu ve yanında çalıştığını belirtti.

Arkadaşlarından birinin test yaptırdığını ve pozitif çıkması üzerine Kırov’unda temaslı olarak karantina oteline alındığını anlatan Eminağa şunları anlattı: “Encho Uchar Kırov, kendiyle beraber 6 kişi ile 14 Şubat tarihinde temaslı olarak karantina oteline alındı. İlk testi negatif çıkmıştı, bir hafta sonra ise ikinci testi pozitife dönmüştü. Hiçbir semptom göstermemişti bu süreçte ve bir süre daha karantina otelinde kalmaya devam etti.

Her gün mutlaka telefonda görüştük, hiçbir sağlık sıkıntısı yoktu. Şubat ayının ortalarında Lefkoşa Pandemi Hastanesine sevk edildi, tedavi süreci orada deva etmeye başladı. Ateşi hiç çıkmadı, ciğer filmleri temizdi sadece canının çok sıkıldığını anlattı birkaç kez.”

“Başının çok ağrıdığından şikâyet ediyordu… Günde 16 hap”

Encho Uchar Kırov’un arkadaşı Erkan Eminağa, 24 Şubat tarihinde Kırov’un doğum günü olduğunu telefonda konuştuklarını ve ilk kez ‘baş ağrısı’ şikâyetinden dert yandığını söyledi.

Eminağa, Kırov’un tedavi sürecine ilişkin şöyle konuştu:

“24 Şubat tarihinde doğum günüydü o gün bir tuhaflık fark ettim, sürekli başının çok ağrıdığını söylüyordu. Haftada bir test olması gerekirken, ciddi sıklıkla kendisine test yapıldığından şikâyet ediyordu ve başının ağrısını ona bağlıyordu. Haplarının çok fazla olduğunu sabah 8 adet akşam 8 adet günde 16 adet hap içtiğinden yakınıyordu.”

“Karantina oteline geri dönecekti… O sabah tedavi gördüğü odada bilinci kapalı, bir kısmı felçli olarak bulundu”

Encho Uchar Kırov ile en son 28 Şubat Pazar günü telefonda konuştuklarını hastaneden ayrılarak yeniden karantina oteline gideceği yönünde kendisine bilgi verdiğini anlatan Erkan Eminağa, kendisine reçete dâhil yazıldığını o hapı karantinada içmeye devam edeceği için aldırılması yönünde konuştuklarını kaydetti.

Aynı gün Pazar akşamı Encho Uchar Kırov ile yine telefonda konuştuklarını karantina oteline 1 Mart tarihinde gideceği yönünde kendisine haber ettiğini kaydeden Eminağa şöyle anlattı: “1 Mart Pazartesi sabahı aradım telefonunu açan olmadı. O gün akşama kadar aradım, hiçbir şekilde kendisine ulaşamadım. 2 Mart tarihinin akşamı ismini hatırlamadığım bir doktor aradı ve 1 Mart sabahı Kırov’u tedavi gördüğü odada bilinci kapalı bir kısmı felçli olarak bulduklarını söyledi. Ben çok büyük bir şok yaşadım. Sebebini sordum, karantina oteline gideceği yönünde beklentisi varken bu durumun nerede kaynakladığını sordum, beyine pıhtı atıldığı yönünde bilgi aldım. Operasyon geçirdiğini, beyin anjiyosu olduğunu öğrendim, 2 Mart tarihinde yine arandım doktor tarafından başındaki kanamanın durmadığını kanı boşaltmak için başını açmak zorunda kaldıkları yönünde bilgi verdi”

Kırov 2 Mart tarihinden sonra bir daha uyanmadı…

14 Şubat tarihinde temaslı olarak karantina oteline giden daha sonra da testi pozitifleşerek tedavisi Lefkoşa Pandemi Hastanesinde devam eden Kırov, 2 Mart tarihinde komaya girdi. Geçirdiği operasyon sonucu yoğun bakıma alınan 53 yaşındaki Encho Uchar Kırov, 2 Mart tarihinden sonra bir daha uyanamadı.

Eminağa: “Aseptomatik Covid-19 tanısı ile tedavi görüyordu madem neden o kadar çok hap verdiler?”

Erkan Eminağa, Kırov’un ölümüne ilişkin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya da işaret ederek, “Madem Aseptomatik Covid-19 tanısı ile hastanede tutuluyordu neden bu kadar yoğun hap tedavisi uygulandı? Kırov’un hiçbir sağlık şikâyeti yoktu, 8 sene yanımda çalıştı bir kez bile ilaç aldığını görmedim.

Yoğun bakıma girmeden önce her gün telefonda konuştuk, sağlık durumu hakkında bilgi veriyordu. 1 Mart tarihinden sonra her şey çok zor oldu bizim için, hiçbir şekilde bilgi alamadık araya tanıdık birilerini koyarak sağlık durumunu öğrenmeye çalıştık. Pandemi Hastanesini defalarca aradık, bir gün sonra bize doktor döndü yoğunluklarından ötürü öyle öğrenebildik son sağlık durumunu” ifadelerini kullandı.

“Çok sık PCR yapıldığını ve sonucunu öğrenememekten şikâyet ediyordu”

Erkan Eminağa, Encho Uchar Kırov’un ülkede bilinen ismi ile İsmail Yılmaz’ın karantinada ve Pandemi Hastanesinde geçirdiği sürede çok sık PCR yapıldığından şikâyet ettiğini ve sonuçlarının kendisine hiçbir zaman verilmediğinden dert yandığını anlattı.

Eminağa,” Bunu öğrenmek onun en doğal hakkıydı. Sağlığından daha çok sürekli bu olaydan dert yanıyordu. Tedavi gördüğü sürede hiçbir doktorla iletişim kurmadığını hep anlattı.”

Tabut parası 3 bin TL…

Erkan Eminağa, hem 8 yıllık çalışanı hem de yakın arkadaşı Encho Uchar Kırov’un ölüm haberini 24 Mart tarihinde öğrendiklerini ve büyük bir şok yaşadıklarını söyledi.

Kırov’un ülkede kimsesi olmadığını da belirten Eminağa, “Vicdanen ve aramızdaki 8 yıl bağımızı düşünerek cenazesini ben teslim almak istedim” dedi.

Lefkoşa Hastanesi Morguna gittiklerini Covid-19’dan ölenlerin tabutla teslim edildiğini ve bunun belli bir ücreti olduğunu öğrendiklerini anlatan Eminağa, “Kırov’un çocuklarına biz olanları 1 Mart tarihinde haber verdik. Pandemi şartlarını da düşündük gelecek durumları olmadığını biliyorduk ama bunu söylemek zorundaydık. Cenazenin teslimi için bizden 3 bin TL tabut parası istediler. Morgdaki görevli para yoksa cenazede yok dedi. Ben olayın parasında değilim, sadece bu ülkede Covid-19 nedeniyle başka sahipsiz kimsesizler de yaşamını kaybedebilir. Bu insanlar ne olacak? Hem çok hassas hem de çok önemli bir konu ve Sağlık Bakanlığı bu konuyu ele almalı. Bu insanı temaslı olarak alıp götürdüler bir ay kadar karantina parasını devlet ödedi ama dama kimsesiz öldü burada ve Sağlık Bakanlığı sahip çıkmadı. Bu ülkede sahipsiz yalnız insanlar ölüyorsa ne yapılıyor?

Ben veririm bu parayı ancak bu konu çok önemli. Cenazeyi teslim aldık, kimsesiz bir insanın tabut parası istendi. Devlet şirkete tabutun parasını ödeyecekmiş. Çok ciddi bir konu iyi düşünülmeli.”

Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı:

“Hasta diyabetti ve beyine pıhtı attı “

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, YENİDÜZEN’e konuştu.

Hastanın yoğun bakım hikâyesini bildiğini, Bulgar asıllı Encho Uchar Kırov’un diyabet hastası olduğunu tedavi gördüğü süreçte gelişen komplikasyonla beyine pıhtı atıldığını söyledi.

Onbaşı, Kırov’un 1 Mart tarihinde bilicinin kapalı ve bir kısmının felçli olarak bulunduğunu doğrularken,” Covid-19 tedavisinde en çok görülenlerden biri de felç” dedi.

Tedavi gören 24 kişi hayatını kaybetti… 4 kişi hala yoğun bakımda

Ülkede 2020 yılı Mart ayında görülen Covid-19 nedeniyle toplam 24 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü esnada hayatını kaybeden en genç hasta ise 40 yaşındaki Salih Çarka. Çarka Ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Lefkoşa Pandemi Hastanesi yoğun bakımda 4 kişinin hala tedavisi devam ediyor.