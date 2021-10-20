Telek’in hayatını kaybettiği kazanın zanlısı tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da Teoman Telek’in öldüğü kazayla ilgili tutuklanan zanlı Z.D teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Trafik Şube Amirliğinde Trafik Tahkikat Amiri olarak görev yapan Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Ekim’de saat 00.35 raddelerinde, Yakındoğu Bulvarı üzerinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile 84 promil alkollü içki tesirinde kuzey istikametine seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini söyledi.

Polis, zanlının kullandığı aracın sol ön kısmı ile bordür taşlarına çarpıp, kontrolsüzce yol içerisinde savrulduğunu, bu sırada sol şerit içerisinde ayni istikamete seyreden Teoman Telek’in bisikletin arka kısmına çarpıp, kaldırım üzerine çıktığını belirtti.

Zanlının isim ve adres bırakmadan HE 740 plakalı aracı ile kaza mahallinden ayrıldığı da mahkemede polis tarafından aktarıldı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Teoman Telek’in kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Zanlının bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan ettiğini mahkemeye aktaran polis, zanlının 5 günlük tutukluluk süresince Teoman Telek’in bisikletle almış olduğu yol ve rotasının belirlenip, kaza saatinin 00.30 raddelerinde olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis: Sürücü 84 promil alkollüydü

Polis: “Bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan etti”

Ölümlü kaza, 45 yaşındaki Telek hayatını kaybetti