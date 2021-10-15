Polis: Sürücü 84 promil alkollüydü

Lefkoşa’da Teoman Telek’in hayatını kaybettiği ölümlü trafik kazasının zanlısı Zamir Dereseven’in olay anında 84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis, zanlının kaza yerinden ayrıldığını aktararak, alınan ifade de Telek’e çarpmadığını beyan ettiğini dile getirdi.

Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiğini söyleyen polis, alınması gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu anlattı.

Mahkemede zanlı aleyhinde 5 gün tutukluluk kararı alındı, öğrenci ehliyetine de el konuldu.

Özkantürk olguları aktardı

Mahkemede yeminli şahadet veren Trafik Şube Amirliğinde Trafik Tahkikat Amiri olarak görev yapan Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, olguları aktardı.

Polis, zanlının 13 Ekim’de saat 00.35 raddelerinde, Yakındoğu Bulvarı üzerinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile 84 promil alkollü içki tesirinde kuzey istikametine seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini söyledi.

Polis, zanlının kullandığı aracın sol ön kısmı ile bordür taşlarına çarpıp, kontrolsüzce yol içerisinde savrulduğunu, bu sırada sol şerit içerisinde ayni istikamete seyreden Teoman Telek’in bisikletin arka kısmına çarpıp, kaldırım üzerine çıktığını belirtti.

Zanlının isim ve adres bırakmadan HE 740 plakalı aracı ile kaza mahallinden ayrıldığı da mahkemede polis tarafından aktarıldı.

Ehliyetine el konuldu

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Teoman Telek’in kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Zanlının bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan ettiğini mahkemeye aktaran polis, mesele ile ilgili olarak zanlının aleyhindeki tahkikat devam ettiğini, alınması gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu anlattı.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 5 gün poliste tutukluluk talep etti. Polis, ayrıca zanlının öğrenci ehliyetine el konulmasını da talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına ve öğrenci ehliyetine el konulmasına emir verdi.