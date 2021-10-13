Polis: “Bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan etti”

Lefkoşa’da meydana gelen ve 45 yaşındaki bisikletli Teoman Telek’in ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili tutuklanan zanlı Z. D. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Kaza sırasında Z.D’nin alkollü içki tesiri altında olduğunu belirten Polis, Z.D’nin kazadan sonra aracıyla olay yerinden kaçtığını da belirtti.

Zanlının bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan ettiğini mahkemeye aktaran Polis, mesele ile ilgili alınması gereken kamera görüntüleri ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtti. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Hatırlanacağı üzere; meydana gelen kazada 45 yaşındaki bisikletli Teoman Telek hayatını kaybetmişti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Trafik Şube Amirliğinde Trafik Tahkikat Amiri olarak görev yapan Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, olguları aktardı. Mahmede, kazanın nasıl meydana geldiğini aktaran Polis;

“13 Ekim 2021 tarihinde, saat 00.35 raddelerinde, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile % 84 Mlg alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine seyreden Dikmen'de sakin Z. D.’nin seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içerisinde savrularak aracının sol ön kısmı ile yolun sol kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduğu sırada o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete ön ve arka lambaları yanık vaziyette seyir halinde bulunan Lefkoşa'da sakin Teoman Telek’in yönetimindeki Velespeed marka bisikletin arka kısmına aracının sağ yan kısmı ile çarpıp savrulmaya devam ederek yine aracının ön kısmı ile yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak sürüklenip tekrar yola girerek kaza mahallinde isim ve adres bırakmadan HE 740 plakalı aracı ile kaza mahallinden ayrıldığını” belirtti.

Zanlı bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan etti

Polis, çarpmanın etkisi ile savrulan bisiklet ve sürücüsü yolun sol kısmında yol dışında durduğunu belirtti. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Teoman Telek’in kaldırıldığı LDH Acil Serviste almış olduğu yaralara dayanamayarak saat 01.00'de vefat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının bisiklet sürücüsüne çarpmadığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının aleyhindeki tahkikat yeni başladığından alınması gereken kamera görüntüleri, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu anlattı. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 2 gün poliste tutukluluk talep etti.

2 gün tutukluluk

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Ölümlü kaza, 45 yaşındaki Telek hayatını kaybetti