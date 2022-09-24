Telefonunda birçok kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları olduğunu söyledi

Yolcu olarak bulunduğu araç içinden cep telefonu ile caddenin karşısındaki bir kadının fotoğraflarını çeken M.W. tutuklandı. Zanlının telefonunda birçok kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları olduğu ortaya çıktı.

Lefkoşa'da meydana gelen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçundan tutuklanan zanlı M. W. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis memuru Birtan Başaran, zanlı M. W.’nin Lefkoşa'da meydana gelen "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçundan yargılandığını söyledi. Polis zanlının 22 Eylül tarihinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, araç içerisinde arka koltukta yolcu olarak bulunduğu esnada kullanımındaki cep telefonu ile o anda söz konusu caddenin karşısında bulunan Lefkoşa'da sakin bir kadının görsel fotoğraflarını çekmek sureti ile özel hayatın gizliliğini ithal ettiğini mahkemeye aktardı.

“Telefonunda birçok farklı kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları olduğunu söyledi”

Polis zanlının 23 Eylül’de tutuklandığını ve sözlü ifadesinde, cep telefonunda birçok farklı kadının gizlice çekilmiş fotoğraf ve videoları olduğu beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis: “Ciddi bir mesele, araştırılması gerek”

Polis memuru Başaran, meselenin ciddi olduğunu incelenmesi gereken emare telefon bulunduğunu bu bağlamda zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki etme ihtimali olduğundan ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)