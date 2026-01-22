"Tel-Sen gündemi takip etmiyor, görüşlerim ortada"

CTP Milletvekili Ongun Talat, Tel-Sen’in Fiber-Optik Altyapı protokolüyle ilgili hazırladığı pankartta kendi fotoğrafı ile Ürün Solyalı’nın fotoğrafının kullanılmasına tepki gösterdi.

Talat, yaptığı açıklamada Tel-Sen’in gündemi yeterince takip etmediğini savunarak, “Başka türlü Fiber-Optik Altyapı protokolüyle ilgili olarak ‘bakalım karşı çıkacaklar mı’ mealindeki pankarta benim ve Ürün Solyalı’nın resmini basmazlardı” ifadelerini kullandı.

“Karşı olduğum altyapı değil, 25 yıllık imtiyaz ve tekelleşme riski”

Fiber-optik altyapının kurulmasına karşı olmadığını vurgulayan Talat, asıl itirazının protokolün mevcut haliyle 25 yıllık imtiyaz tanıyarak hem altyapı hem de perakende alanda tekelleşme yaratma riski taşıması olduğunu kaydetti.

Talat, bütçe döneminde bu konudaki görüşlerini dile getirdiği konuşmasının bağlantısını da paylaşarak şunları belirtti:

“Görüşlerimin ne olduğunu hatırlamak isteyenler için bütçe dönemindeki konuşmamın linki şu…”

Tel-Sen’le toplantı saat 12.00’de

Talat ayrıca bugün saat 12.00’de Tel-Sen yetkilileriyle bir görüşme yapılacağını ifade ederek, toplantıda tarafların pozisyonlarını karşılıklı paylaşacağına ve kamuoyunda kafa karışıklığı yaratan noktaların netleşeceğine inandığını söyledi.