“Teknolojide engel yok: Engelsiz bilişim günleri başlıyor”

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin öncülüğünde, birçok paydaşın desteğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan “KKTC Engelsiz Bilişim Günleri”, erişilebilir ve kapsayıcı dijital gelecek hedefiyle 13-14 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Teknolojinin herkes için erişilebilir olması hedefiyle düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 13’üncü Engelsiz Bilişim Günleri”, kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini Yakın Doğu Üniversitesi’nin öncülüğünde aynı platformda buluşturuyor. Bugüne kadar Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen etkinlik; bu yıl ilk kez, 13-14 Ocak tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilerek kampüs dışına taşınmış olacak.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen etkinlik; kapsamlı oturum ve paylaşımlarla katılımcılara zengin bir içerik sunacak.

Engelsiz Bilişim Günleri; toplumsal farkındalığın artırılması, bilişim alanında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getiriyor. Etkinliğin ilk günü üç oturumdan oluşacak, moderatörlüklerini ise; Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Fahriye Altınay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç ile Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu İstanbul Temsilcisi ve Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Proje Yöneticisi Duygu Kayaman üstlenecek.

KKTC 13’üncü Engelsiz Bilişim Günleri’nin program ve içeriklerine ise; https://www.engelsizbilisim.org/kktc/program/ adresinden ulaşılabiliyor.

Kütüphaneden dijital dünyaya kapsayıcı çözümler...

Etkinliğin ilk gününde, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapsayıcı Kütüphanecilik Hizmetleri” başlığıyla Kütüphane Müdürü Belgüzar Aksoy Gürer konuşmacı olarak yer alırken, ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşaret Dili Çalışmaları İzleme ve Koordinasyon Birim Sorumlusu Oya Tanyeri; “AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi” başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. “Türkiye’de Özel Sektörde Engelsiz Bilişim Çalışmaları” başlıklı oturumda ise konuşmacı olarak Turkish Technology Erişilebilirlik Takımı Uluslararası İlişkiler ve İletişim Sorumlusu Utku Demiryakan, Turkish Technology Erişilebilirlik Takımı QA Test Uzmanı Burak Yüksek ve Binclusive Kurucusu ve CEO’su Atakan Nalbant yer alacak. “KKTC Engelsiz Bilişim Çalışmaları” oturumunda ise Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, KKTC Engelliler Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı Bahire Doğru, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden Çelen Çağansoy ve Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Dr. Emirali Evcimen konuşmacı olarak katkı sunacak.

Etkinliğin ikinci gününde; ODTÜ Kıbrıs’tan Prof. Dr. Yeliz Yeşilada, “Web Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Atölyesi” başlıklı sunumu gerçekleştirirken, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok ise “Empati Yetmez: Özel Eğitimde Teknoloji Bilgisi Zorunlu mu?” başlığıyla programda yer alacak.