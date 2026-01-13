TDP’de kurultay tarihi 29 Mart

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 9. Olağan Kurultayı’nı 29 Mart’ta yapacağını açıkladı.

TDP’den yapılan açıklamada, TDP Parti Meclisi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda iki yıl süreyle görev yapacak Genel Başkan ile Parti Meclisi üyelerinin belirleneceği kurultay tarihini belirlediği kaydedildi.

TDP’nin 50 yıllık siyasal mücadelesi ve örgütsel birikimi doğrultusunda Meclis’e yeniden dönme ve yerel yönetimlerde daha güçlü bir varlık oluşturma kararlılığının ele alınacağı ifade edilen kurultayın, yıl içindeki iki seçim süreci de dikkate alındığında, partinin siyasal hattı, örgütsel kapasitesi ve halkla kurduğu bağı daha da geliştirmesi bakımından özel bir önem taşıdığı vurgulandı.