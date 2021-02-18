TDP ihtiyaç halinde 7 bin 500 TL üzeri maaşlardan kesinti önerdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Pandemi sürecine yönelik 54 maddelik kapsamlı tespit ve öneri paketi sundu. TDP, hedefin "baharda normal sosyal ve ekonomik hayata geçmek olduğu" görüşünü dile getirdi.

Sağlıkla ilgili planlı ve ayrımsız aşılama, temaslı ekip ve sağlık altyapısının güçlendirilmesini öneren TDP, ekonomide ise ihtiyaç halinde sendikalarla da görüşülerek 7 bin 500 lira üzeri maaşlardan kesinti yapılabileceğini duyurdu.

Turizm ve Yüksek Öğrenim sektörleri için kriz masalarını gündeme taşıyan TDP, geçen yıldan tahsil edilmeyen 500 milyon TL verginin de tahsilini istedi.

"Bankacılık Mevduat Sigorta Fonu ile kooperatifler için can simidi olan Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kaynak olarak kullanılabilir" diyen TDP, Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe olarak yapacağı katkıların da ekonomiye olumlu bir etki yapacağına dikkat çekti.

Vergi ve prim ödemelerinde faizsiz erteleme isteyen TDP, şu görüşleri de paylaştı:

"Toplumun %20’sinin, kaynakların %80’ine sahip olduğu, ayrıca adadaki mülkiyetin %36’sının sahibinin toplumun %4’ü olduğu yönündedir. On binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı böylesi olağanüstü bir dönemde yüksek varlıklı kesimler es geçilmemeli. Oranları belirlenerek servet vergisi uygulaması yapılmalı."

TDP'nin açıkladığı tedbirler paketi