TDP, GÜÇ-SEN’i kabul etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan’ı kabul etti.

TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Cemal Özyiğit görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC ile TC arasında imzalanan İktisadı ve Mali İşbirliği Anlaşması ile ilgili protokolün ülke gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmadığını, kabul edilemez maddeler içerdiğini savundu. Özyiğit, protokolün çalışma barışını bozacak, örgütlü yaşamı pasifize edecek, toplu iş sözleşmelerini etkisiz kılacak maddeler içerdiğini kaydetti.

Kamu reformu, ek mesai, üçlü kararname ve öğretmen konularının protokolde olmaması gerektiğini, bunların kendi iç mesele olduğunu belirten Özyiğit, bu konularla ilgili olarak örgütlü sendikalarla görüşülerek gerekli adımların atılmasının şart olduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede var olan sorunların son bir yıldır yaşanmakta olan pandemi nedeniyle daha da arttığını, mağduriyetlerin çoğaldığını, toplumun sorunları ile ilgilenmediğini kaydetti.

Görüşmede çalışma hayatıyla ilgili sorunlar da ele alındı.