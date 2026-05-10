TDP: “Annelerin yükü büyüyor, sosyal devlet susuyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Kadın Politikaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Anneler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Komite açıklamasında, Anneler Günü’nün sevginin, dayanışmanın, fedakârlığın ve yaşamı büyüten emeğin değerini hatırlatan özel bir gün olduğu belirtilerek, çocukları için mücadele eden tüm annelerin yanında olunduğu ifade edildi.

Açıklamada özellikle İsias faciasında çocuklarını kaybeden annelerin yaşadığı acıya dikkat çekilerek, “Onların adalet mücadelesi hepimizin ortak vicdan meselesidir” denildi.

Komite, ülkede annelerin yaşamını kolaylaştıracak sosyal politikaların artık ertelenemez bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayarak; ev içi şiddet yasasının yıllardır düzenlenmemesi, nafaka süreçlerinde yaşanan mağduriyetler, doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmetlerine erişimdeki eksiklikler ile ücretsiz kreş hakkının hâlâ hayata geçirilmemesini eleştirdi.

Açıklamada, prematüre doğan bebeklerin annelerinin çocukları henüz küvezde yaşam mücadelesi verirken işe dönmek zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

TDP Kadın Politikaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, doğum sonrası izinlerin anne ve baba arasında daha adil paylaşılabildiği, annelerin ekonomik yaşama daha güçlü katılabildiği ve sağlık hizmetlerinin güçlendirildiği bir ülke yaratmanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

Açıklama şu ifadelerle tamamlandı:

“Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, ‘anne iyi olursa çocuk da iyi olur’ bilinciyle, tüm annelerin menfaatlerinin tam anlamıyla korunması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm annelerin, kalplerinde annelik sevgisi taşıyan kadınların ve bir canlıya sevgiyle bağ kurabilen herkesin Anneler Günü’nü kutlarız.”