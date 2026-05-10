İngiltere uçaksavar gemisi HMS Dragon'u Ortadoğu'ya gönderiyor

İngiltere Kraliyet Donanması, HMS Dragon adlı savaş gemisini Ortadoğu'ya gönderiyor. Geminin Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığını korumaya yönelik uluslararası misyona katılabileceği açıklandı.

HMS Dragon, uçak ve füze savar olarak Britanya'nın en gelişmiş savaş gemileri arasında yer alıyor.

Gemi yakın zamana kadar Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmıştı. Öncelikli görevi, İran savaşının başlamasından kısa bir süre sonra saldırıya uğrayan Kıbrıs'taki İngiliz üslerini savunmaktı.

Cumartesi günü HMS Dragon'un Ortadoğu'ya gönderilmesi kararını değerlendiren Savunma Bakanlığı, konuşlandırmanın "ihtiyatlı bir planlama kapsamında" yapıldığını söyledi.

Buna ek olarak savaş gemisinin gerekli olması halinde "gelecekteki savunma niteliğindeki bir görev" kapsamında derhal katkı sağlayabileceğini belirtti.

Bakanlık, yeni Ortadoğu görevinin "İngiltere Silahlı Kuvvetleri'ne, çok uluslu savunma amaçlı Hürmüz misyonu için ek seçenekler sunduğunu" ifade etti.

51 ülkeden temsilciler nisan ayında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiciliğin nasıl korunacağını görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Başbakan Keir Starmer, toplantı sonrasında onlarca ülkenin Fransa ile ortak yürütülen operasyona "katılım sunmayı" teklif ettiğini söyledi.

İran: 'ABD diplomasi yerine pervasız askeri maceraları tercih ediyor'

İran'ın Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "diplomatik bir çözüm masadayken" ABD'nin her seferinde "pervasız bir askeri macerayı" tercih ettiğini söyledi.

Arakçi, X'te yaptığı paylaşımda İranlıların "baskıya asla boyun eğmeyeceğini" belirtti.

Açıklama, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yeni İran gemilerine ateş açtığını duyurmasının ardından geldi. İki taraf da birbirini ateşkesi bozmakla suçluyor.

Trump, çatışmalara rağmen ateşkesin yürürlükte olduğunu söyledi. Ateşkesin, ABD ve İsrail'in Şubat ayında başlattığı savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelere zemin hazırlaması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya göre İran'ın ABD önerilerine 8 Mayıs Cuma günü yanıt vermesi bekleniyordu.

İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kontrol altında tutarken Körfez'de ABD müttefiklerine de saldırılar düzenliyor.

Dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın yaklaşık %20'sinin sevkiyatında bu kritik su yolu kullanılıyor ve buradaki tıkanma fiyatların hızla yükselmesine yol açtı.

ABD, Şubat ayından bu yana bölgede mahsur kalan yaklaşık 2.000 geminin serbest bırakılmasına destek olmak amacıyla 4 Mayıs'ta askeri operasyon başlattı ancak kısa bir süre sonra duraklattı.

ABD ayrıca Tahran'ı Amerikan şartlarını kabul etmeye zorlamak amacıyla İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürüyor; bu hamle Tahran'ı öfkelendirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 8 Mayıs'ta ABD güçlerinin Umman Denizi'ndeki bir İran limanına yanaşmaya çalışan ve "devam eden ABD ablukasını ihlal eden" İran bayraklı boş iki petrol tankerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Açıklamada, ABD güçlerinin "itaatsiz gemilerin İran'a girmesini engellemek için baca kısımlarına hassas mühimmat ateşlediği" belirtildi.

CENTCOM, ABD güçlerinin 70'ten fazla tankerin İran limanlarına girip çıkmasını engellediğini belirtti.