KTTO Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan (KTTO) yapılan açıklamaya göre, Oda Yasası altında hazırlanan tüzük çalışması ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul, bugün saat 10.00’da KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.

Divan Başkanlığına Özalp Nailer, Divan Başkan Vekilliğine Gülçe Berksel ve Divan Sekreterliklerine de Ayten Dellaloğlu ve Kâmil Karakuş getirildi.

Olağanüstü Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

Oda Başkanı Deniz yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız; üyelerimizin çalışma izinleri başvurusu ilgili işlemlerini kolaylaştırmak, ihtiyaç duydukları hizmetleri daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde sunmak ve odamızın üyelerine verdiği desteği daha da güçlendirmektir. İçinden geçtiğimiz ekonomik koşullar, iş dünyamızın dayanışma, hızlı uyum ve güçlü kurumsal yapılarla hareket etmesini her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Artan maliyetler, rekabet baskısı ve iş gücü piyasasında yaşanan zorluklar karşısında, üyelerimizin ihtiyaç duyduğu destek mekanizmalarını geliştirmek ve süreçleri daha verimli hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur”

Olağanüstü Genel Kurul’un devamında 21/1981 sayılı KTTO yasanın 18’inci maddesine istinaden hazırlanan “Kıbrıs Türk Ticaret Odası Üyelerine Çalışma İzni Başvuru ve Takip Hizmeti Tüzüğü” üyelerin onayına sunuldu ve tüzük oy birliği ile kabul edildi.

KTTO Olağanüstü Genel Kurulu dilek ve temennilerin belirtilmesiyle sona erdi.