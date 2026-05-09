“Başbakan konuyla ilgileniyormuş görüntüsü verirken eleştiri yapılmamasını öneriyor”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye’ye giriş yasaklarının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Birlik, “Sayın Başbakan yıllardır konuyla çok yakından ilgileniyormuş görüntüsü verirken diğer yandan da bazı isimlerle ilgili hala müzakerelerin sürdüğünü o nedenle eleştiri yapılmamasını öneriyor” ifadelerini kullandı.

Birlik açıklamasında, N-82 Kodu ile Türkiye’ye girişleri izne tabi tutulan, yani Türkiye’ye girişleri yasak olan 15’ten fazla kişinin yasaklarının kaldırılmış olmasının memnuniyet verici olduğu belirtildi. Açıklamada, “Yıllardır Türkiye’ye neden giremediklerini veya yasaklı listesinde olup olmadığını bilmeyen meslektaşlarımız ve aydın kişiler üzerindeki bu çağ dışı uygulamanın iki ülke insanına verdiği zararı söylememize zaten gerek yok” denildi.

KTGB, hiçbir gerekçe göstermeden kişilerin seyahat özgürlüğünün elinden alınmasının evrensel insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayarak, yasakların kaldırılmasını ise “diplomasi zaferi” olarak niteledi.

Açıklamada, yıllardır konuyla ilgili yapılan tüm girişimlerin, “bir ülkenin kimi alıp kimi almayacağı o ülkeyi yönetenlerin bildiği iştir” yaklaşımı nedeniyle sürüncemede bırakıldığı savunuldu. Aynı şekilde kimlerin yasaklı olup olmadığı yönündeki belirsizliğin de ilişkileri gerdiği ifade edildi.

Birlik, şimdi ise konunun polemik yapılmamasının istendiğini belirterek, karşı çıktıkları anlayışın bu olduğunu kaydetti. Açıklamada, “Elbette yanlışlar söylenecek, yanlışlar dile getirilecek. Bunun karşılığı ifade özgürlüğünü kullanarak eleştiride bulunanların yasaklanması olmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, diplomasi, diyalog ve ne istediğini anlatabilme yeteneğinin her zaman önemli olduğunu vurgulayarak, tüm yasaklıların evrensel insan haklarında yer aldığı gibi seyahat özgürlüklerinin iade edilmesini beklediklerini açıkladı.