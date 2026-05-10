Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da başlaması beklenen Genel Kurul’un gündeminde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İş Birliği Anlaşması (Onay) Yasa Tasarısı” var.

Gündemde ayrıca, İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.