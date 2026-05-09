“İlgili yasa maddesiyle ilgili Hukuk Komitesi’ndeki görüşmelerde yer almadık”

Yüksek Mahkeme, “Ceza Muhakemeleri Usul Yasası” ile ilgili olarak basında yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, Yüksek Mahkemenin ilgili yasa maddesinin gündeme geldiği herhangi bir safhada ve Hukuk Komitesi’ndeki görüşmelerde yer almadığı bildirildi.

Açıklama aynen şöyle:

“Ceza Muhakemeleri Usul Yasası ile ilgili olarak basında çıkan haberlerle ilgili olarak bilgilendirme yapılması gereği hasıl olmuştur.

Yüksek Mahkeme ceza davalarında yaşanan yoğunluk ve yargılama usullerinin hızlandırılarak ilk tahkikat prosedürünün yeniden düzenlenmesi ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinde ikinci bir Ağır Ceza Mahkemesi kurulması amacıyla uzun bir süredir başlatılan çalışmanın yasalaşması için Cumhuriyet Meclisi Hukuk komitesinden gelen davet üzerine, komite görüşmelerinde bulunmuştur.

Öte yandan, Yüksek Mahkeme masumiyet karinesi ismi ile anılan yasa maddesinin gündeme geldiği herhangi bir safhada ve Hukuk Komitesi’ndeki görüşmelerinde ise yer almamıştır.

Hukuk Komitesinde bu yasa maddesi görüşülürken hazırda bulunan komite üyesi milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, basın sektörü temsilcileri ile komitede hazır bulunan diğer davetliler tarafından bu durum bilinmektedir ve tutanaklardan da görülmektedir.”