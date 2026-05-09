“Hiç uğraşma Başbakan, golü tam 90’dan yedik”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 15’den fazla Kıbrıslı Türkün Türkiye’ye giriş yasağının kaldırılmasıyla ilgili Başbakan Ünal Üstel’in çaba harcadıklarına ilişkin yaptığın açıklamanın doğru olduğunu öne sürdü.

UBP-DP-YDP Hükümeti ve önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bu konunun çözümü için uğraştığını iddia eden Arıklı, “Peki bunu, o 15 kişiye ve kamuoyuna kim açıkladı; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. Bu durumda bu bir başarı ise, bu kimin hesabına yazılır? Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanına. Onun için, hiç uğraşma Sayın Başbakan. Golü tam 90’dan yedik” dedi.

Açıklama şu şekilde:

“Sayın Başbakan doğru söylüyor. Türkiye yetkilileri ile hemen her görüşmemizde, Sayın Başbakan Türkiye’ye giremeyen vatandaşların durumunu gündeme getirdi. Bırakın Sayın Başbakanı, Sevgili Ersin Tatar bile bizim yanımızda bu konuyu bir kaç kez gündeme getirmişti. Hatta bir seferinde, hasta olan bir gazeteci arkadaşımızın durumunu gündeme getirmiş ve bu konuda çok rahatsız olduğunu söylemişti.

Elbette ki Cumhurbaşkanı Erhürman da Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile her görüştüğünde bu konuyu gündeme getirmiştir. Hatta daha CTP Genel Başkanı iken bile yaptığı görüşmelerde, bu konuyu gündeme getirdiğini gayet iyi biliyorum.

Benim bildiğim; Türkiye Cumhuriyeti’ne giremeyen yasaklıların bir kısmı N-82, bir kısmı ise G-82 kodlarından dolayı ülkeye alınmıyorlardı ve girişleri vizeye tabii idi.

N-82; milli güvenlik ve devlet güvenliği açısından değerlendirilmeye alınan kişiler için kullanılan bir koddu.

G-82 ise; Nğ-82 den daha az riskli kişiler için kullanılan sadece Genel Güvenlik açısından değerlendirmeye alınan kişiler için kullanılan koddu.

Bana göre, yasağı kalkan arkadaşlar büyük ihtimalle G82 koduna tabii olan arkadaşlardı.

Gelelim yediğimiz gol meselesine. Hükumet uğraştı. Sayın Tatar uğraştı. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı da uğraştı. Neticede bu 15 kişinin yasağı kalktı.

Peki bunu, o 15 kişiye ve kamuoyuna kim açıkladı; Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman. Bu durumda bu bir başarı ise, bu kimin hesabına yazılır? Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanına.

Onun için, hiç uğraşma Sayın Başbakan. Golü tam 90’dan yedik.”