TC Merkez Bankası'ndan faizi artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15 seviyesine çıkardı. Banka tüm fonlamanın haftalık repodan yapılmasına karar verdi. Karar metninde parasal duruşun sıkılığının kararlıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, Döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacaktır. Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır."

Faiz kararı ardından döviz değişimi Dolar/TL 7,50’ye gerilerken, Euro/TL 8,89 civarında işlem gördü. Haftalar sonra Euro 9’un altına düşmüş oldu. Sterlin 10,05 civarında seyretti.