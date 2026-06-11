TC Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Perşembe günü yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini üst üste üçüncü kez %37 seviyesinde sabit tutarken, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklere karşı tetikte olduğunu yineledi.

Bu karar, Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir anketin sonuçlarıyla örtüşürken, banka en son Ocak ayında politika faizini düşürmüş ve bir haftalık repo ihale faiz oranını %38'den %37'ye indirmişti.

Banka ayrıca, Merkez Bankası'nın gecelik borç verme faiz oranını ve gecelik borçlanma faiz oranını sırasıyla %40 ve %35,5'te sabit tuttu.

Açıklamada, yılın ilk aylarında yükseldikten sonra Nisan ayında kısmen daha yüksek enerji fiyatları nedeniyle artış gösteren enflasyon eğiliminin Mayıs ayında hafifçe azaldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: "Jeopolitik gelişmeler ve bunun sonucunda ortaya çıkan belirsizlikler nedeniyle enerji fiyatları dalgalı ve yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor."

Bankanın açıklamasına göre, ilk çeyrek verileri ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ederken, öncü göstergeler iç talebin zayıf seyrinin devam edeceğine işaret ediyor.

Açıklamada ayrıca, "Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, ekonomik faaliyet ve beklentiler yoluyla enflasyon görünümü üzerindeki etkisi yakından izlenmektedir" denildi.

Komite, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, bu duruşun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyon düşürme sürecini güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Açıklamada, politika faizinin, ara hedeflere uygun olarak öngörülen enflasyon düşürme yolunun gerektirdiği sıkılaştırmayı sağlamak amacıyla, gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile bunun altında yatan eğilim dikkate alınarak belirleneceği belirtildi.

Komite ayrıca, para politikası kararlarının enflasyon görünümüne odaklanılarak, toplantıdan toplantıya ihtiyatlı bir şekilde alınacağını yineledi.

Açıklamada, "Enflasyon görünümünde önemli ve kalıcı bir bozulma olması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi.

Banka, likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edeceğini ve likidite yönetimi araçlarının etkin bir şekilde kullanılacağını da sözlerine ekledi.

Komite, orta vadede %5 enflasyon hedefine ulaşmak için gerekli parasal ve finansal koşulları yaratmak üzere politika kararları alacağını belirtti.