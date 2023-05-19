TC Merkez Bankası kredi kartı nakit avans kararını kaldırıldı

TC Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen talimatla nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi.



Talimatta, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi.



Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda, nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makroihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi.



Bankalara gönderilen yazıda, "Başkanlık makamı talimatı kapsamında, bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." denildi.





Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti

Ayrıca, konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan krediler ile birlikte kurumsal kredi kartları, tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.





Talep yükselince düzenleme yapıldı

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.



Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.