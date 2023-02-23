TC Merkez Bankası bir kez daha faiz indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Politika faizi, 50 baz puan indirilerek yüzde 8,5'e düşürüldü.

TCMB Aralık ve Ocak aylarında politika faizini yüzde 9'da sabit tutmuştu.

Daha önce ise Kasım ayında tamamlanan bir süreçle politika faizi 500 baz puan indirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat'ta TRT'de yaptığı açıklamada, ''Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz'' demişti.

Reuters haber ajansının anketine katılan 17 ekonomistin dokuzu faiz indirimi öngörmüş, sekizi ise politika faizini değişmeyeceği yönünde görüş bildirmişti.

Dokuz ekonomistten yedisi 100, biri 50, biri de 200 baz puan faiz indirimi öngörmüştü.