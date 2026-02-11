“Emekçinin hakkı, sağlıkta standart ve temiz siyaset geri plana itilemez”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, emek mücadelesinden sağlığa, anayasa tartışmalarından sosyal adalete kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Çeler, Seval Oyaltan’ın Kuzey Kıbrıs TV’de hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

“Sendikalaşma anayasal haktır, işten çıkarma kabul edilemez”

Programda, Ektam Kıbrıs Ltd.’de yaşanan sürece değinen Çeler, emekçilerin anayasal haklarını kullanarak sendikalaştıklarını ve bunun ardından işten çıkarma girişimleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. İşverenin, yıllardır çalışan emekçilere WhatsApp üzerinden işten çıkarma bildirimi yapmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çeler, sürecin hukuka uygunluğunun da ciddi biçimde sorgulanması gerektiğini söyledi.

Çeler, önceliğin usul ve uzlaşıyla çözüm sağlanması olduğunu vurgulayarak, sendikalaşmanın işveren açısından da bir tehdit değil, iş barışını güçlendiren bir unsur olduğunu kaydetti.

“Gerekirse boykot dahil tüm yöntemler masadadır”

Uzlaşının sağlanmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kullanabileceği yetkilere dikkat çeken Çeler, işten çıkarmaların kesin olarak önlenmesi ve yabancı işçi getirilmesine izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Çeler, sürecin çözümsüz kalması durumunda toplumsal boykot çağrısının da gündeme gelebileceğini belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun emekçinin hakkı söz konusu olduğunda birlik olmayı bilen bir toplum olduğunu söyledi.

“Binboğa ve kooperatiflerde sorun yönetim ve liyakattir”

Çeler, Binboğa ve kooperatiflerde yaşanan sıkıntıların temelinde siyasi atamalar ve liyakatsiz yönetim anlayışının bulunduğunu ifade etti. Uzmanlık yerine partizanlığın esas alınmasının bu kurumları sürdürülemez hale getirdiğini belirten Çeler, yaşanan maaş krizlerinin de bu yanlış yönetim anlayışının sonucu olduğunu kaydetti.

“Hekimler günah keçisi yapılıyor”

Sağlık alanındaki tartışmalara da değinen Çeler, hekimlerin “tam gün çalışmıyor” algısıyla hedef haline getirilmesini doğru bulmadığını söyledi. Doktorların uzun ve ağır koşullarda çalıştığını vurgulayan Çeler, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların temelinde altyapı, personel, ilaç ve randevu sistemi eksikliklerinin bulunduğunu ifade etti.

TDP’nin sağlıkta tam günü ilkesel olarak savunduğunu ancak bunun ancak tüm altyapı ve standartlar tamamlandıktan sonra mümkün olabileceğini belirten Çeler, hekimlerin emeğinin itibarsızlaştırılmasına karşı olduklarını söyledi.

‘’Dokunulmazlıklar kaldırılmadan destek yok’’

Anayasa değişikliği ve yargıya ilişkin düzenlemeler konusunda TDP’nin tutumunu da paylaşan Çeler, geçici 10. madde ve dokunulmazlıklar kaldırılmadan bir anayasa değişikliğine destek vermelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Çeler, yargının ihtiyaç duyduğu teknik düzenlemelere ise siyasete alet edilmemesi şartıyla ılımlı yaklaştıklarını ifade etti.

Çeler, sosyal adaletin giderek zedelendiğini belirterek, sektörel taban maaş, tek bordro ve adil barem sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Asgari ücret üzerinden yapılan teşvik uygulamalarının denetimsiz biçimde sürdürülmesini eleştiren Çeler, bu durumun sosyal sigortalar ve ihtiyat sandığını da olumsuz etkilediğini kaydetti.

“TDP toplumun alternatifidir”

Programın sonunda TDP’nin siyasi hedeflerine değinen Çeler, partinin güçlü bir kadro yapısıyla topluma alternatif sunduğunu ifade etti. Seçimlerde TDP’nin kilit bir konuma geleceğini belirten Çeler, temiz, şeffaf ve dürüst siyaset anlayışıyla topluma yeniden umut vermeyi amaçladıklarını söyledi.