“Arıklı geri adım attı, şimdi o koşulu yerine getirmeli”

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları, İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği ve Bilgisayar Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası; Genel Kurulu’na sevk edilen Türk Telekom protokolünün; Meclis komitesinden aslında “ön koşullu” olarak geçtiğini, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın geri adım atmak zorunda kaldığını söyleyerek, Arıklı’dan ilgili koşulların yerine getirmesini beklediklerini kaydetti

“Süreç tamamlandı diyen Arıklı geri adım atmak zorunda kaldı”

Ortak yazılı açıklama yapan örgütler; haklı ve kararlı mücadeleleri sonunda, dün ilgili protokolün “tamamlandığını” iddia eden Bakan Erhan Arıklı’nın; komite toplantılarında yapılan açık ve somut bilgilendirmeler karşısında geri adım atmak zorunda kaldığını söyledi.

Örgütler; dünkü komite toplantısına katılan Meclis avukatı ve diğer hukukçular tarafından, ilgili protokolün Anayasa’ya aykırı hükümler içerdiğinin açık biçimde ifade edilmesine rağmen; Meclis Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nden oy çokluğu ile onaylanarak Genel Kurul’a sev edildiğine dikkat çekti.

Açıklamada; komitenin muhalefete mensup üyelerinin ret oyu verirken; hükümete mensup üyelerinin bu uyarıları dikkate almadan evet dediğine de işaret edildi.

“Anayasa’ya aykırı maddelerin düzenlendiği bir ek protokol imzalanması halinde Genel Kurul gündemine getirilebilecek”

Açıklamada, “Hükümete mensup komite üyeleri, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, protokolde yer alan Anayasa’ya aykırı maddeler ile geçen hafta Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde yapılan toplantıda belirlenen ve ek protokole eklenmesi talep edilen düzenlemeler konusunda; Türkiye Cumhuriyeti ile bağlayıcı bir ‘Ön Protokol’ üzerinde mutabakata varılmadan, mevcut protokolün Genel Kurul’a Onay Yasası olarak getirilmeyeceğine dair taahhüdünü resmi kayda geçirdi” denildi.

Ortaya koyulan gerçeklerin, protokolün mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu ve mutlaka düzeltilmesi gerektiğini net biçimde ortaya çıkardığına dikkat çeken örgütler, hükümetin; kayıt altına alınan bu taahhütlerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak ve süreci Anayasa’ya uygun şekilde yürütmek konusunda ağır bir sorumluluğu olduğuna vurgu yaptı, verilen sözlerin tutulmasını yakından izleyerek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

“Amacımız; bu eğri yapıyı düzeltmek ve hukuk zeminine çekmek”

Açıklamada, “Yani protokolün komitede onaylanması; Genel Kurul’a getirilmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması şartıyla gerçekleşmiştir. Bu karar, protokolün doğru olduğu anlamına gelmemekte; aksine, hukuka aykırı ve sakat yapısının resmen kabulü anlamına gelmektedir” denildi.

Amaçlarının; kâğıt üzerinde “usulüne uygun” gösterilen, gerçekte ise kamu yararına aykırı olan bu eğri yapıyı düzeltmek ve hukuk zeminine çekmek olduğunu vurgulayan örgütler, aksi yönde atılacak her adımın da Anayasa’ya açıkça meydan okumak anlamına geleceğini belirtti.

“Hukuka, emeğe ve halkın iradesine karşı hareket eden herkes karşısında bizi bulacak”

“Verilen sözlerin tutulmaması, sürecin oyalama taktiklerine dönüştürülmesi ve halkın iradesinin hiçe sayılması halinde, bunun siyasi ve hukuki sorumluluğu ağır olacaktır. Hiç kimse bu vebalin altından kalkamaz” denilen açıklama şu sözlerle sona erdi;

“Hukuka, emeğe ve halkın iradesine karşı hareket eden herkes karşısında bizi bulacaktır. Bu mücadeleden geri adım atılmayacak, kamu hakkı sonuna kadar savunulacaktır” ifadelerini kullandı.