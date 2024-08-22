"Tatar'ın masadan kaçması Kıbrıs Türk toplumunun hayatını daha da zorlaştırıyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın müzakere masasından kaçmasını ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının aksine siyaset izlemesinin Kıbrıs Türk toplumunun hayatını daha da zorlaştırdığını kaydetti.

Yazılı yapılan açıklamada Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun, AKP ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının baskısı altında daha da zor bir duruma itildiğini belirtti.

Maviş, mülkiyet ve toprak meselelerinde yaşanan sorunların TMK çatısı altında çözülmesi ve iki toplumlu komitelerin, turizm, sağlık, geçiş noktaları ve eğitim gibi alanlarda aktif hale getirilmesinin, akılcı bir siyaset çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı, Kıbrıslı Türklerin aleyhine işleyen zamanın, AİHM kararları ve adanın güneyinde yapılan tek taraflı yasa değişiklikleriyle toplumu hedef aldığını ifade etti.

Kıbrıslı Rum siyasi elitlerinin, Annan Planı ve Crans Montana süreçlerinde Kıbrıslı Türkleri hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Maviş, Türkiye’nin adanın kuzeyindeki faaliyetleri ile Rum elitlerin çözümsüzlüğü bir statüko haline getirmesinin, Kıbrıslı Türklerin haklarına zarar verdiğini belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri, teknik komitelerin iki toplum arasındaki güveni artırıcı çalışmalar yapması gerektiğini ve BM çatısı altında alternatif müzakere masalarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Son olarak, Maviş, Kıbrıs sorununun yarattığı zararları azaltmanın en akılcı yolunun teknik komitelerin çalışmalarının artırılması ve müzakere ekiplerinin sonuç odaklı çalışmalara dönmesi olduğunu söyledi.