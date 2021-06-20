Tatar'a göre 'seçimler gayet demokratik'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaretinde "Kıbrıs'taki seçimlere müdahale" gündemi değerlendirdi, "Seçimler gayet demokratik ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanmıştır" iddiasını ortaya koydu.

Tatar, en son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay ve ekibi, ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı dahil müdahale iddialarını, "seçimi kaybedenler hazmedememiş" sözleri ile yorumladı.



Tatar şunları söyledi:

"Seçimler gayet demokratik ve YSK tarafından onaylanmıştır. Her seçim döneminde olduğu gibi birtakım spekülasyonlar yapılmıştır. Biz bir zihniyeti temsil ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ve bekası için, Türkiye Cumhuriyeti'yle aynı politikayı paylaşabildiğim için, yıllardır federal anlaşmaya izin vermediğim için artık yeni bir vizyonun yeni bir anlayışı için benim ve arkadaşlarımın cesaretiyle önemli bir adım atılmıştır. Eski politikayı terk etmek ve yeni bir politikayı ortaya koymak bir bakıma görev ve netice ister. Hamdolsun halkımızın büyük bölümünün desteğini aldık. Türkiye'nin desteği de çok önemli. İki devleti dünya siyasetine getirdik. Hazmedemedikleri, eski siyasetin terk ediliyor oluşudur. Federal temelli anlaşma Rumlarla ortaklık demektir. Tek egemenlik Kıbrıs Türk halkı için tehlike arz ediyor. Esas oynanan oyun Kıbrıs'tan Türkiye'yi çıkartmaktır. Kıbrıs Türklerinin kendi bekası da önemlidir. Benim siyasetim yüzde 100 örtüşmektedir. Bu doğrudur ve bununla gurur duyuyorum. Bunlar yersiz iddialardır. Ben Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korurken tabi ki de Türkiye'nin güvenliği ve bekası için bu mücadeleyi yürütmekten dolayı son derece gururluyum. Sürekli olarak Akıncı ve yandaşları yalanlarla üzerime gelmektedir."