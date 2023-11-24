Tatar ‘üzüldü’ Çavuşoğlu utanmadığını’ açıkladı

22 öğretmenin, “Öğretmenler Günü”nde mahkemeye çıkarılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu “utanmadıklarını” açıkladılar.

Öğretmenlerin yargılandığı ve eylem yaptığı sırada Lefkoşa’daki AKM’de “Öğretmenler Günü” töreni düzenlendi. Törende, öğretmenler eylem yaptı; “bu kez utanmayı öğreteceklerini” açıkladılar.

Öğretmenlerin eyleminin ardından program gereği kürsüye çıkan Tatar ve Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde haklarında dava okunan ve mahkemeye çıkarılan 22 öğretmenle ilgili utanmadıklarını açıkladılar.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Bilinmesini isterim ki, burada Atatürkçülüğün ne olduğunu, tanımını okuyanlar, ‘utancın’ da Türk Dil Kurumundaki tanımını okumak durumundadır. Bizim görevde olduğumuz süre içerisinde öğretmeni üzecek, öğretmeni utandıracak veya yaptığımızdan utanacak hiçbir şeyimiz yoktur.” dedi.

Bugünlerde çeşitli meselelerle bir çatışma kültürü içerisinde olunmasının kendisini üzdüğünü dile getiren Tatar ise, “Bir öğretmenin bize baka baka 'utanın' demesi gerçekten beni üzmüştür.” dedi.

Halkı sağduyuya çağıran Tatar, bir mücadele verilmesi halinde bu mücadelenin temelinde milli, manevi değerler, örf, adet, gelenekler, kültür ve Türkiye sevgisi ve millete bağlılık olması gerektiğini söyledi.

Tatar, öğretmenleri “çocukların erken yaşta akıllarını karıştırmakla” suçladı, çatışma kültürünü göstermenin bir öğretmene yakışmadığını söyledi.

Tatar ve Çavuşoğlu’na öğretmenlerden şok eylem

Öğretmenler Günü'nde, öğretmenler mahkemede