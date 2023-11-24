Öğretmenler Günü'nde, öğretmenler mahkemede

Öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mahkemeye çıkarılacak olan meslektaşlarına dayanışma göstermek adına Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde toplandı.

Avukatlar ve sendika temsilcileri alkışlar eşliğinde mahkeme salonuna gönderildi.

Kısa süren görüşme sonucu dava ertelendi.

Hakkında dava açılan öğretmenler "Faşizme karşı omuz omuza" sloganlarıyla karşılandı.

Davanın ardından KTÖS ve KTOEÖS yetkilileri, basına açıklamalarda bulundu.

Eylem: "Bizleri ne dava, ne polis, ne de üst yönetim, kimse yıldıramayacak"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, böyle bir günde öğretmenlere eylem yaptı diye, olmadık yere dava açıldığını söyledi, "Öğretmenlerin özgürlüklerinin ellerinden alınmak istediği bir donemden geçiyoruz" dedi.

Eylem, baskının dozunun her geçen gün arttığını ifade ederek, eğitimde ve toplumda "dönüşüm" hedefiyle bu adımların atıldığını belirtti.

Öğretmenin hedef alındığını vurgulayan Eylem, "Öğretmen toplumsal var oluş için mücadelesine devam edecek. Bizleri ne dava, ne polis, ne de üst yönetim, kimse yıldıramayacak" şeklinde konuştu.

Maviş: "Tüm meslek grupları itibarsızlaştırma sürecine birlikte karşı çıkmalı"

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise mahkemeye ilk kez gelmediklerini vurguladı.

Gazetecilerin, meslek odalarının, mimar mühendislerin yanında olduklarını,Tayyip Erdoğan'ın söylemlerine karşı hukukçuların yanında olduklarını, eczacının ve doktorların da yanında olduklarını belirten Maviş, bundan onur duyduklarını belirtti.

Sözlerini söylemeye devam edeceklerini belirten Maviş, tüm meslek gruplarının geç kalmadan, itibarsızlaştırma sürecine birlikte karşı koyması gerektiğini belirtti.

Başsavcılık, 22 öğretmen hakkında "polisi darp" suçlamasıyla dava açmış durumda.

Savcılığın söz konusu iddiası, Ağustos 2022'deki eylemlere dayanıyor. Söz konusu tarihte Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğretmenler ile polis arasında arbede çıkmıştı.