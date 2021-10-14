Tatar: Parti başkanları ve bazı milletvekilleriyle istişare edeceğim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anayasal çerçevede hem parti başkanları hem de bazı milletvekilleriyle istişare ederek, süreci yöneteceğini söyledi.

Tatar, erken seçimin gündemde olduğunu, Azınlık Hükümeti’nin istifasıyla bunun daha da erkene alındığını kaydetti.

Yeni hükümet kurulana kadar Başbakan Ersan Saner ile bakanların görevleri başında olacağını ifade eden Tatar, “UBP’nin kurultayı vardır. 3 yılda bir her siyasal partinin kurultayı olmak zorundadır. Kurultay ve kurultaydan sonra yaşanacaklar vardır” şeklinde konuştu.

Tatar, “Keşke nisap sorunu yaşanmasaydı. Bence nisap sorunu suni…” dedi.

Halkın beklentileri olduğunu söyleyen Tatar, Hükümetin Meclis’e bazı yasaları önerileri ile bunları gündeme alabileceğini dile getiren Tatar,

“Seçim ve Halk Oylaması ile ilgili Meclis nasıl bir tavır içerisinde olacak… YSK Başkanı’nın da eklentileri vardır. Meclis bunları değerlendirmek için fırsat yakalayamadı. Meclis seçim öncesi buna fırsat yakalar mı yakalamaz mı Meclis bilir” dedi.

“Yeni gerçeklere göre ülkeyi yönetmek zorundayız” diyen Tatar, “Erken seçim olacak, yeni irade şekillenecek” şeklinde konuştu.

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