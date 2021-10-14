Saner: Aralık sonu da dahil erken seçime hazırız

Başbakan Ersan Saner, muhalefete çağrı yaparak, seçim yasaklarının bir an önce başlayıp, yapılabileceği erken seçime hazır olduğunu söyledi.

Saner,“Aralık sonu olmak üzere bizler erken seçim tarihinin belirlenmesine hazırız” şeklinde konuştu.

Yeni hükümet kuruluna kadar görev başında olduklarını belirten Saner, Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümetin istifasını kabul ettiğine dair yazıyı kendisine ilettiğini ifade etti.

Meclis’te Başbakanlık’tan öncelikli olarak gelen yasa tasarılarının görüşüleceğini ifade etti.

“Kurultaydan sonra erken seçim kaçınılmaz”

Muhalefete de çağrı yapan Saner, seçim yasaklarının bugünden itibaren başlayıp, erken seçim yapılmasına hazır olduklarını da kaydetti.

Saner, UBP kurultayından sonra erken seçimin kaçınılmaz olduğunu da dile getirerek, “Herkese başarılar diliyorum” dedi.

Teknokrat hükümet seçeneğini düşük olasılık olarak değerlendiren Saner, “Ülkede erken seçim atmosferi oluştu. Tüm partilere görev düşüyor. Nisap sorunu yaşamadan gerekli yasa tasarıları Meclis’ten geçmeli” dedi.

Saner, başta tarım ve tarımla uğraşan vatandaşların, kuraklıkla ödemelerinin yapılması için gerekli yasayı Meclis’e göndereceğini sözlerine ekledi.

“Meclis’in gündemindeki yasalar ortadan kalktı” diyen Saner, “Muhalefetin de anlaşabileceği yasa tasarıları Pazartesi günü herkes nisabı sağlar, yasa tasarılarını sağlar. Ben de bugün siyasi parti başkanlarıyla görüşme yapacağım” şeklinde konuştu

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