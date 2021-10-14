Sennaroğlu: Gerekli prosedürü başlatacağım
Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümetin istifasını onayladığına dair resmi yazıyı kendisine sunduğunu söyledi
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Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümetin istifasını onayladığına dair resmi yazıyı kendisine sunduğunu söyledi, “Gerekli prosedürü başlatacağım” dedi.
Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Başbakan Ersan Saner’in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam etmesini uygun gördüğünü de belirtti.
Tatar: Parti başkanları ve bazı milletvekilleriyle istişare edeceğim
Saner: Yeni hükümet kuruluna kadar görev başındayız
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Etiketler : hükümet, Önder Sennaroğlu