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Sennaroğlu: Gerekli prosedürü başlatacağım

Sennaroğlu: Gerekli prosedürü başlatacağım

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümetin istifasını onayladığına dair resmi yazıyı kendisine sunduğunu söyledi

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Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümetin istifasını onayladığına dair resmi yazıyı kendisine sunduğunu söyledi, “Gerekli prosedürü başlatacağım” dedi.

Sennaroğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın  Başbakan Ersan Saner’in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam etmesini uygun gördüğünü de belirtti.

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