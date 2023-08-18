Tatar namaz çıkışı fotoğrafı paylaştı

Pile'de, Türk tarafının yasa dışı yol çalışması gerginliğinin yaşandığı ve BM Güvenlik Konseyi üyesi 3 ülkenin kınama mesajı yayınladığı sırada, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın Cuma namazı çıkışı çocuklarla çekindiği fotoğrafı paylaşmakla meşgul olduğu gözlemlendi.

Bu sabah, BM'den izin ve yetki alınmadan tampon bölgede başlayan yol çalışmaları sırasında, inşaatı yapan kimliği belirsiz şirketteki çalışanlar tarafından 3 BM askerinin darp edilmesi ve araçlarına zarar verilmesiyle ilgili Saraydan herhangi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi'nin 3 daimi üyesi; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Türk tarafını ciddi şekilde kınadığı sırada Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın Cuma namazı çıkışı bir grup çocukla çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmakla meşgul olduğu görüldü.

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