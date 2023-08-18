Akansoy: Egemen devlet politikanız, şiddet ve zorbalığa mı dayanıyor?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, Pile'de bugün yaşananlarla ilgili açıklama yaptı, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'a bir takım sorular yöneltti.

Akansoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yöntemlerle her türlü gerilime neden olan, şiddet yanlısı taraf olarak, diplomasi ve siyaset değil, zorbalıkla anılacaksınız..." dedi.

Akansoy'un paylaşımı şöyle:

"Ersin bey, size soruyorum; tüm bu yaşananlara onay veriyor musunuz? Egemen devlet politikanız, şiddet ve zorbalığa mı dayanıyor?

Şiro ile BM aracı devirmek, zorbalık ile BM askerlerine saldırmak

egemenliğinizi ıspat etmek için kullandığınız yöntemler midir?

Super devlet KKTC olarak, dünyaya savaş açmış, peşi sıra açıklama yapan dünya devletleri karşısında rezil olmuş durumdasınız. Farkında mısınız ?

Bu yöntemlerle her türlü gerilime neden olan, şiddet yanlısı taraf olarak, diplomasi ve siyaset değil, zorbalıkla anılacaksınız...

Sizden cevap bekliyoruz? Neredesiniz ?"