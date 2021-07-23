Tatar: Maraş açılımı eski sakinlerine iadeyi mümkün kılacak



Maraş'a yönelik dünyadan gelen tepkiler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeni bir karar taslağı hazırlaması sonucu Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar açıklama yaptı, "kapalı Maraş’ı açma kararımız, yıllardan beridir mallarına ve mülklerine gidemeyen eski sakinlerinin ve hak sahiplerinin mülklerinin iadesini mümkün kılacak son derece önemli bir açılımdır" iddiasını yineledi.



"Amacımız mağduriyetleri gidermektir" diyen Tatar, bu açılımın Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gerçekleşeceğini belirtti.



YENİDÜZEN'in teyit ettiği bilgilere göre ‘Taşınmaz Mal Komisyonu’na bugüne kadar Kapalı Maraş’la ilgili kişi ya da şirketlerden 338 farklı müracaat dosyası var.

Bu dosyaların henüz hiçbiri açılmadı.



Kapalı Maraş’ın toplam 4 bin 638 dönümlük arazisinde bu müracaatlar, yarıdan fazlayı 2 bin 438 dönümü kapsıyor.

Tatar: Uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun

Tatar, Kıbrıslı Rum liderliğinin geçmişten bu yana diyalog ve uzlaşı çağrılarına olumsuz yanıt verdiğini belirtirken, "Kıbrıs’ın tümüne sahip çıkma girişimlerinin sürdürdüğünü" de ifade etti.



"Egemen eşit iki devletin varlığına dayalı çözüm" modelini yineleyen Tatar, "47 yıldır çürümeye terk edilen kapalı Maraş konusunda da 2020 yılında büyük büyük bir açılım başlatılmış, uluslararası hukuk dikkate alınarak Kapalı Maraş’ta kamuya ait bazı bölgeler ile deniz sahilinin bir bölümü halkın kullanımına açılmıştır" dedi.



Tatar şöyle devam etti:

"KKTC’nin bir parçası olan kapalı Maraş’ı açma kararımız, yıllardan beridir mallarına ve mülklerine gidemeyen eski sakinlerinin ve hak sahiplerinin mülklerinin iadesini mümkün kılacak son derece önemli bir açılımdır.



Amacımız mağduriyetleri gidermektir. Bu açılım Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gerçekleştirilecektir.



Bu çerçevede kapalı Maraş’ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin askeri bölge statüsü kaldırılmıştır. Bu adımla iade talebiyle başvura hak sahiplerine Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacaktır.



Bu açılım, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun bir şekilde gündeme getirilirken, AB ile bazı ülkelerden güç ve cesaret alan Rum Yönetimi, bu açılımı engellemeye yönelik olarak her yolu ve yöntemi kullanmakta, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuracak olan kendi vatandaşlarını tehdit etmekte, korku salmaktadır."



BM Güvenlik Konseyi’nin 11 Mayıs 1984 tarih ve 550 sayılı karar “Maraş; 1974’teki yasal sahipleri ve sakinleri dışında yerleşime açılamaz.” diyor.



Ayrıca aynı kararda Maraş’ın “Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi” de kayıt altına alınıyor.

BM’nin MARAŞ KARARI (550)