Tatar imzaladı, Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası Resmi Gazete’de
Yerel yönetimde belediye sayısını 18'e düşürmeyi öngören Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalandı.
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Yerel yönetimde belediye sayısını 18'e düşürmeyi öngören Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasası, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalandı.
Yasa, 25 Ağustos’ta Meclis Genel Kurul’da muhalefete rağmen oyçokluğuyla kabul edilmişti.
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Etiketler : yerel yönetim, ERSİN TATAR, RESMİ GAZETE, belediye reformu