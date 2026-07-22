Çatalköy sahilindeki deniz kirliliğine belediye ekipleri müdahale etti

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, belediyenin şikâyet hattına gelen ihbar üzerine sahilde tespit edilen deniz kirliliğine ekiplerin müdahale ettiğini açıkladı.

Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denizdeki bir gemiden atılmış olabileceği ya da akıntıyla kıyıya taşındığı değerlendirilen çöplerin belediye ekipleri tarafından temizlendiğini belirtti.

Sahillerin korunması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kırok, "Sahillerimizin sadece kara tarafından değil, deniz tarafından gelen kirliliği de önlemek adına yoğun biçimde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.