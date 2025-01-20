Taşkent köyü ve bölgedeki taş ocaklarına yarın elektrik verilemeyecek
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Taşkent köyü ve bölgedeki taş ocaklarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Taşkent köyü ve bölgedeki taş ocaklarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek bölge amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.
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