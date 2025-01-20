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Taşkent köyü ve bölgedeki taş ocaklarına yarın elektrik verilemeyecek

Taşkent köyü ve bölgedeki taş ocaklarına yarın elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Taşkent köyü ve bölgedeki taş ocaklarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Taşkent köyü ve bölgedeki taş ocaklarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

Kıb-Tek bölge amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

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