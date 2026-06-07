Taşkent Doğa Parkı'ndaki yangın kontrol altında
Taşkent Doğa Parkı yakınlarında bugün çıkan ve büyük bir paniğe yol açan yangın yoğun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı.
A+A-
Taşkent Doğa Parkı yakınlarında bugün çıkan ve büyük bir paniğe yol açan yangın yoğun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı.
Sosyal medyadan yardım çağrısında Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Basat paylaşımında parkta bulunan hayvanlara 3 metrekarelik mesafe kala yangının söndürüldüğünü de ekledi.
Bu haber toplam 448 defa okunmuştur