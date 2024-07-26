“Tartıştığı şahsı darp edip, burnunu kırdı, ‘kaçak’ olduğu ortaya çıktı”

Alayköy’de, tartıştığı şahsı ciddi şekilde darp edip cep telefonunu kıran zanlı tutuklandı, 181 gündür kaçak olduğu ortaya çıktı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlı N.G.’nin Perşembe sabahı Alayköy'de “Starlife” isimli iş yeri önünde gazete dağıtımı konusunda aralarında anlaşmazlık çıkan C.K.’yi darp edip cep telefonunu kırdığını aktardı.

Polis, olayın ardından yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 181 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunu, iş yeri izni için başvuru yaptığını ancak henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.