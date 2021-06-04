Tarım Bakanlığı ile Hayvan Ürecileri ‘çalışma’ için mutabakata vardı: Araçlar çekiliyor

SAAT: 14.00 Tarım Bakanlığı ve Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Sistemin yeniden gözden geçirilmesi için çalışma yapılmasında mutabakata vardı.

Hayvan Üreticileri Lefkoşa’daki araçlarını çekecek, kısa sürede sorunlarına çözüm bulunması için başlatılan çalışmaları izleyecek. Eylemlerini bugün itibarıyla sonlandıran Hayvan Üreticileri, eylemlerinin masada olduğunu, kısa sürede sorunlarına çözüm bulunmaması halinde yeniden eyleme gideceklerini de açıkladı.

Tarım Bakanı Çavuşoğlu:

“Kalıcı bir sistem için çalışmak adına mutabakata vardık”

Süt fiyatlarına ilişkin kalıcı bir madde üzerinde uzlaşıldığını açıklayan Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni bir teşvik- destek, fiyatlandırma sisteminin ortaya konmasının amaçlandığını söyledi.

Sistemin yeniden gözden geçirilmesi için çalışma yapılması mutabakatına varıldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, komitelerin çalışma yapacağını ifade etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları:

“Araçları çekiyoruz ama eylem masada”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, 5 gündür eylemde olduklarını ancak bugün polisle karşı karşıya geldiklerine işaret etti. Polisin eylemin devam etmemesi konusunda ısrarcı olduğunu, araçların Meclis önünden çekilmesi için saat 14:00’e kadar süre verildiğini de ifade eden Naimoğulları, bu konudaki üzüntüsünü belirtti.

Hak aramak için orada olduklarını ifade eden Naimoğulları, kısa bir süre çalışma yapılarak mağduriyetleri ortadan kaldırmak üzere bir mutabakata varıldığını söyledi. Araçları mağduriyeti ortadan kaldırmak adına çekeceklerini, polisle karşı karşıya kalmayacaklarını ve işlerine döneceklerini kaydeden Naimoğulları, 1 hafta süre içerisinde çözüm bulunacağı inancı ile araçlarını çekeceklerinin de altını çizdi.

Şimdi araçlarını Meclis önünden kaldıracaklarını ifade eden Naimoğulları, eylemlerinin masada olduğunu, kısa sürede sorunlarına çözüm bulunmazsa yeniden eyleme gideceklerini belirtti.

Meclis önünde hareketlilik başladı. Bazı eylemciler traktörlerini çekmek çalıştırdı. Polis, Meclis önüne çağırdığı araç çekicilerini kenara aldı.

Lefkoşa Polis Müdürü eylem alanında: "Araçları 14.00'e kadar çekin"

SAAT 12.30 Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Cete eylem alanına geldi, eylemcilere saat 14.00'e kadar Meclis önünde çekmek için süre tanıdı. Aksi takdirde araçları çekeceğini bildirdi. Mustafa Naimoğulları az önce Tarım Bakanlığı'nda görüşmeye girdi, eylemciler Meclis önünde toplantı sonucunu bekleyecek.

SAAT 11.00 : Hayvancılar Birliği’nin eylemine destek vermek için Lefkoşa’ya gelmeye çalışan Çiftçiler Birliği üyeleri ve araçları polis tarafından engellendi. Haspolat yakınlarından durdurulan araçların başkente gelmesine izin verilmedi. Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğluları araçların Lefkoşa’ya girişinin polis tarafından engellendiğini belirterek hükümetin üreticileri polisle karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Hükümetle uzlaşı olmadığını söyleyen Naimoğluları “Uzlaşı yoktur. Bizi yıldırmaya çalışıyorlar ama bedelini ağır ödeyecekler” dedi.

“Olaylar büyüyecek”

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle bir üreticinin polis tarafından tutuklandığını söyleyerek, “Tek bir arkadaşımız tutuklanırsa bu işin rengi değişir. Bütün kırsalı buraya dökerim” dedi.

Sinirlerin geriliği eylemde konuşan Naimoğluları “Eğer tutuklama varsa olaylar büyür” diye konuştu. Kelle “Eğer bizim Lefkoşa'ya gidişimize izin vermiyorlarsa bakan ve ekibi buraya gelsin, görüşelim” dedi.

1 kişi tutuklandı

Eylemciler, Yılmaz Gazioğlu isimli hayvancının polis tarafından tutukladığını ifade etti, Gazioğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Eylemciler polise 20 dakika süre verdi.

SAAT 10.00 Polis, eylemcilerin Lefkoşa’ya takviye araçlarla girişini durdurdu. Hem Gönyeli Çemberi, hem de Ercan Havalanı girişinde polis yolu kapattı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, dün akşam Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine araçları ile destek verme kararını açıklamıştı.

Birlikten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk köylüsünün, çiftçisinin savunucusu ve hamisi olmuştur. Geçmişten gelen bu misyonun bir parçası olarak birliğimiz, Hayvancılar Birliğinin yönetimi ve üyesi ile gelinen aşamada sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına destek vermek maksatı ile bugün Yönetim Kurulu üyelerimiz, devam etmesi kararlaştırılan hayvancı eylemine, araçları ile destek olmaya karar vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada birliğin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Pazartesi gününden bu yana başlatmış oldukları eylemi yakından takip ettiği belirtilerek, “Tarımın her kesimini savunacak ve geleceğimizi garanti altına alacak ortak bir mücadelenin bugün için mümkün olmadığını da üzülerek gözlemledik.” denildi.

Açıklamada, tüm paydaşlar ile sürdürülebilir bir tarım politikası için birlik olma temennisinde bulunuldu.