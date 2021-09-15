Tarih ile sanatı birleştiren önemli bir koleksiyon…

Çağdaş sanatı tarihle buluşturan koleksiyonları ile dikkat çeken Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de önemli etkilere sahip Çanakkale Deniz Savaşı’nı, benzeri olmayan zengin bir koleksiyonla bugüne taşıdı.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından açılan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, Nusret Mayın Gemisi’nden Queen Elizabeth’e Çanakkale Deniz Savaşında yer alan 1/100 ölçekli 26 gemi modeli, birebir ölçekli deniz mayınları ve torpidolar ile savaştan sahnelerin resmedildiği eserlerden oluşuyor. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin envanterinde yer alan eserleri bir araya getiren sergi Eylül ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan, kara ve deniz savaşlarının yaşandığı Çanakkale Savaşı, sadece Türk tarihini değil Avrupa tarihinin seyrini de en çok etkileyen olayların başında geliyor. 106 yıl önce yaşanan savaşta İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan Birleşik Filo, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’u kuşatmayı ve çevre bölgelerle birlikte boğazların denetimini ele geçirmeyi planlıyordu. 18 Mart 1915’te gerçekleşen deniz savaşında İngiliz ve Fransız tarafına geçit vermeyen Türk tarafı, sonraki dönemde aylarca süren kara savaşında da verilen on binlerce kayba rağmen geçit vermeyerek Müttefik Devletleri geri çekilmek zorunda bırakmıştı.

Nusret Mayın Gemisinden Queen Elizabeth’e…

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi alanında açılan Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi, bu destansı mücadelede yer alan 26 geminin 1/100 ölçekli gerçekçi maketleri ile dönemin en ünlü Türk, İngiliz ve Fransız gemilerini bütün detayları ile bugüne taşıyor. Aynı zamanda Muavenet-i Milliye gemisinin, dönemin son teknolojisine sahip Kraliyet Donanması ön dretnotu HMS Goliath başta olmak üzere pek çok gemiyi batırdığı torpidoları ve Nusret Mayın Gemisi’nin İrresistible, Ocean ve Bouvet adlı 3 büyük savaş gemisini batırdığı deniz mayınlarının birebir ölçekli modelleri de bu eşsiz koleksiyonda yer alıyor. Muavenet-i Milliye’nin kaptanı Yüzbaşı Ahmet Saffet Ohkay ve Nusret Mayın Gemisinin kaptanı Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı Bey’in portreleri ile Çanakkale Deniz Savaşlarını resmeden eserler de, ziyaretçilerine 106 yıl önce yaşanan bu olayı yeniden yaşatıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yatı Savarona ve Samsun’a çıkarak ulusal kurtuluş savaşını başlattığı Bandırma Vapuru’nun da yer aldığı koleksiyonda, Nusret Mayın Gemisi, Muavenett-i Milliye, Gülcemal, Alemdar, Halep, Sultanhisar ve Ertuğrul gibi Çanakkale savaşında çok önemli roller üstlenen Türk gemileri yer alıyor. Ayrıca Çanakkale’yi geçmeye çalışan İngiliz ve Fransız gemileri Suffren, Inflexible, Irresistible, Goliath, Lord Nelson, HMS Triumph, Charlemagne, Queen Elizabeth, Bouvet, Ocean gibi dönemin en ileri teknolojisine sahip savaş gemileri de koleksiyonun en önemli parçaları arasında yer alıyor. Gerçekçi maketlerin boyutları ise 1 ila 1,5 metre arasında değişiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de, Çanakkale Savaşını konu alan etkileyici bir belgesel gösterimi ile başlayan sergi açılış töreninde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptı.

Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi’nde yer alan sanatçı Vural Or’un 20 yıllık bir emekle inşa ettiği gemilerle, Yakın Doğu Üniversitesi Doktora Öğrencisi İsmail Gündoğan’ın büyük bir emekle hazırladığı Nusret Mayın Gemisi Modeli ile birebir ölçekli torpido ve deniz mayınları dikkat çekti.