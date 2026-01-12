Tanık Dülger: Bitmiş tezi Fatma Ünal’ın kardeşine teslim ettim

Serap ŞAHİN

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görüşülen duruşmada, Savcı Damla Güçlü ve sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

İddia makamının ikinci tanığı olan üniversitede öğrenci ve 2023 yılında okulda part time olarak şoförlük ve getir götür işi yapan Fahri Mert Dülger’di.

Tanık Dülger, 2023 Aralık ayında kendisine verilen talimat doğrultusunda Fıstık Copy Center’den aldığı bitmiş tezi Fatma Ünal’a teslim ettiğini söyledi. Dülger, Berke Özbek’in mesajıyla hareket ettiğini, WhatsApp üzerinden yapılan yazışmalar sonrası tezi Juju Butik’in konumunda Fatma Ünal’ın kardeşi Aycan’a verdiğini, tüm yazışmaları da polise teslim ettiğini mahkemede anlattı.

Mahkeme tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere 22 Ocak saat 11.00’e ertelendi.

Tanık Dülger: Bitmiş tezi alıp Fatma Ünal’ın kardeşine teslim ettim

Bugünkü ilk tahkikat (PI) duruşmasında iddia makamı ikinci tanık olarak Rekreasyon Bölümü öğrencisi Fahri Mert Dülger’i mahkemede tanık olarak dinletti.

2022 yılında üniversiteye kayıt olduğunu mahkemeye belirten Tanık Dülger, 2023 yılında üniversitede part time olarak şoförlük yaptığını, okulun getir götür işlerini yaptığını anlattı. Evrakları ve hazırlamış tezleri teslim ettiğini ifade eden tanık Dülger, “Okuldan Berke Özbek ve Doğan Güneş’ten aldığım talimatlarla teslim edilmesi gerekenleri bana söylüyorlardı” dedi.

Bitmiş olan tezleri okulun enstitüsüne veya tezin sahibine teslim ettiğini dile getiren tanık Dülger, bitmiş tezleri Fıstık Copy Center’den aldığını belirtti.

Savcı Güçlü’nün “Fatma Ünal adına herhangi bir evrak veya tez teslimi yaptınız mı sorusu üzerine tanık Dülger, “Evet yaptım” dedi.

Dülger “2023 Aralık ayında Berke Özbek bana mesaj gönderdi, Fıstık copy centerde Fatma Ünal hakkında bitmiş tezi alıp kendisine iletmemi söyledi.“ diye konuştu.

Arrdından Ünal’a whatsapp üzerinden mesaj attığını anlatan tanık Dülger, kendisine Juju Butik’in konumunun gönderildiğini ve kardeşi Aycan Hanıma teslim edilmesi gerektiğini söylendiğini anlattı.

Tanık Dülger, bitmiş tezi Fatma Ünal’ın kardeşine teslim ettiğini mahkemede anlattı. Tanık Dülger, Fatma Ünal’ı tanımadığını anca whatsappda yazıştığı kişinin fotoğraftaki kişi olduğunu söyledi.

Ayrıca tanık tüm yazışmaları polise teslim ettiğini ifade etti.