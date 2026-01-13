Tangül Ünal Çağıner Vakfı tarafından bilgilendirme kahvaltısı ve Ünal Çağıner anma programı gerçekleştirildi

Tangül Ünal Çağıner Vakfı tarafından düzenlenen “Bilgilendirme Kahvaltısı ve Ünal Çağıner Anma Programı”, Acapulco Resort Hotel Grand Ballroom’da gerçekleştirildi. Programda, merhum Ünal Çağıner vefatının üçüncü yılında anılırken, vakfın çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları kamuoyu ile paylaşıldı.

Vakfın kurucuları Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Dimağ Çağıner ve Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Burak Kavuklu, vakıf gönüllüleri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen program, vakfın tanıtım filmiyle başladı. Programın moderatörlüğünü Vakıf İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören üstlendi.

Yapılan sunumda; vakfın 2017 yılından bu yana ihtiyaçlı çocuklar ve gençler için yürüttüğü eğitim, beslenme, sağlık ve sosyal destek çalışmaları aktarıldı. Düzenli gıda yardımları, burs ve eğitim destekleri, özel eğitim katkıları ile Çocuk Esirgeme Kurumu ve Cheshire Home için sağlanan öğle yemeği destekleri paylaşıldı. Ayrıca vakfa ait Tangül ve Ünal Çağıner meyve bahçelerinden elde edilen ürünlerin çocuklarla buluşturulduğu belirtildi.

Vakfın hayata geçirdiği projeler arasında Sevgi Evleri, Yeni Erenköy Lisesi Kantin ve Kafeterya Projesi, Çatalköy İlkokulu 4 Yaş Derslikleri, Minik Şefler Mutfağı, Dipkarpaz İlkokulu Etüt Projesi ile Karpaz Bölgesi’nde yürütülen özel eğitim çalışmaları yer aldı. Bunun yanı sıra çocuklara ve gençlere yönelik sosyal etkinliklerin sürdürüldüğü ifade edildi.

Program kapsamında konuşma yapan Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Yaklaşık altı ay önce başlayan belgesel çalışması kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ın farklı alanlarında öne çıkan isimlerle, iş dünyasından siyaset ve kültür hayatına kadar geniş bir yelpazede Ünal Bey’i tanıyan ve onunla yakın çalışmış kişilerle kapsamlı röportajlar gerçekleştirildiğini belirterek, belgeselin ve kitap çalışmasının da pek yakında tamamlanacağını dile getirdi.

“Çağıner’le Kesişen Hayatlar” adlı belgeselin tanıtım videosu izletildi ve program, eski dostlarının, oğlu Dimağ Çağıner’in ve kızı İçim Çağıner Kavuklu’nun, Ünal Çağıner’in vizyoner kişiliği ve ülkeye kattığı değerlere dair anılarını paylaşmasıyla sona erdi.