Tamer Öncül’den bu kez roman:  MİTRA –Bitmeyen Arayış

Tamer Öncül’ün MİTRA –Bitmeyen Arayış- isimli romanı Işık Kitabevi tarafından yayınlandı.

Şiir ve araştırma kitaplarıyla tanıdığımız Tamer Öncül’ün 18. Kitabı bir roman.

Lefkoşa’nın batısında küçük bir köy. Savaşlar’ın, kan ve gözyaşının burgacında geçen 12 yıl (1963-1975). Küçük bir çocuğun gözünden barbarlaşan dünyaya karşı insanlığını, değerlerini yirtirmeyen insanların direnci…

Yakın geçmişin izini sürerken, Paganizm’den Deizim’e; Kıbrıslı Zenon’dan Ulus Baker’e; mitoloji’den felsefeye; “Kayıp Kardeşlik Ülkesi”ne bir yolculuk. Bitmeyen bir Arayış’ın ortasında bulacaksınız kendinizi…

Işık Kitabevi Yayınları’nın 116.; Tamer Öncül’ün 18. Kitabı olan Mitra 13 bölüm, 222 sayfa. Karpaz’dan güneşin doğuşunu yansıtan ön kapak fotoğrafı Aysel Ferhatoğlu; Limnidi Kayalığı’ndan güneşin batışını yansıtan arka kapak fotoğrafı ise Hasan Karlıtaş tarafından çekilmiş.

Tamer ÖNCÜL, 1960’da Lefkoşa’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Kıbrıs’ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu.

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin kuruluşuna öncülük eden Tamer Öncül, Birliğin genel sekreterliğini, ve başkalığını yaptı. Birlik yayını olan İnsan Zaman Mekan dergisinin editörlerindendir… Kıbrıs ve Türkiye’de birçok Sanat dergisinin “Yayın Kurullarında” görev yaptı.

Şiir serüveni 70’li yılların ortalarında, Toplumcu gerçekçi şiiri “Kıbrıslılık” duyarlılığı ile yoğurarak; kendi çizgisini aramakla başladı...

Şiir ve yazıları, Genç Kıbrıslı, Milliyet Sanat, T.B Kültür Sanat Dergisi, Islık, Sombahar, The New Colonial (İngilizce/Türkçe), Pygmalion, Alaz, Yasak Meyve, Şiirden, Ötekisiz, Kıyı, Nea Epohi (Rumca); Şehir, Akatalpa, Kerpiç, Şiir Oku, Düşlük, Kıbrıs Türk Dili Dergisi, Edebiyat Gündemi, Aykırı Sanat, Yeni Biçem, Cypriot Identities(İngilizce), HADE (Türkçe/ Rumca), Kuşlama, Kıyı, Morca, Şiir-Lik, Poetik-Us, Virgül, Aynı Gökyüzü Altında (Türkçe/Rumca), Cumhuriyet Kitap, Varlık, E Dergisi, Serbesti, Yaşasın Edebiyat, İmlasız, Şiirden, Exangelos (Rumca), Eneken (Yunanistan), Neuma (Romanya), Espaco do Ser (Portekiz), Arkabahçe, Cadences (İngilizce/ Türkçe/ Rumca), İnsan Zaman Mekan ve Kurşunkalem gibi dergilerde yayınlanmıştır.

Şiirleri İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça, Yunanca, Letonca, Rusça, Makedonca, Romence, Azerice, Portekizce, Farsça, Fransızca, İtalyanca, ve Ispanyolca’ya çevrilerek dergi ve antolojilerde yer aldı.

Barış aktivisti gazeteci/şair Kamran Mir Hazar’ın “Hazara çocuklarının sorunlarını dünya kamuoyuna taşıma ve dayanışma” için hazırladığı ve 66 Ülkeden 125 şairin ürünleriyle oluşturulan “Poems For The Hazara” Antolojisi’nde şiirleri yayınlandı…

Kıbrıs (Rum) Yazarlar Birliği; Türkiye Yazarlar Sendikası; Mare Nostrum (Üç Denizin Şairleri) ile ortak etkinliklerin düzenlenmesinde aktif rol almış; Güney Kıbrıs, Rodos, Romanya ve Türkiye’de pek çok Şiir Festivali ve etkinliğe katılmıştır.

“Uluslar arası Fikret Demirağ Şiir Festivali”nin organizatörlerinden biridir.

KİTAPLARI

ŞİİR:

Günleri Kayıp Bir Çocuk Güncesi (İstanbul, 1987)

Şiirdir Dünya (Lefkoşa, Aralık 1992)

I Hora -Şeher- (Lefkoşa, Ocak 1996)

Yitik Aşklar Sokağı (Lefkoşa, Aralık 1996 )

Gündüz Düşleri (İstanbul, Aralık 1998)

Kuru Pınar Yazıtları (Lefkoşa, Mayıs 2003)

Düşler Lefkoşa, Ocak 2008)

Yer, (İzmir, Mart 2015)

I Hora /Seher (Yunanca) (Lefkoşa Mayıs 2018) Hetoropia yay.

İki Nehir/ Two Rivers (Türkçe İngilizce Seçme Şiirler, Hasan Kahya ile) ( Ekim 2018) ARUCAD yay.

Hayat Pınarı (Farsça / Tahran, Ekim 2019) Maya Yay.

Gufi’nin Defteri-Haikular (Ağustos 2020) Işık Kitabevi Yay.

ARAŞTIRMA /DENEME

Kıbrıs Türk Yüksek Öğrenim Gençliği Hareketleri (Araştırma-Derleme. Lefkoşa, 1999. Öntaç Düzgün’le birlikte)

Re Fe Ran Dum (Seçme yazılar, Mart 2006)

Sesli Düşünceler (Seçme yazılar, Aralık 2013)

Büyüklere (Küçük) Masallar (Öykü /Deneme, Mayıs 2019)

30 Yıllık Birikim / Belgelerle Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (Eylül 2020) KSYB / Işık Kitabevi Yay.

YAYINA HAZIRLADIĞI KİTAPLAR

Toyki (Derleme, Eylül 2003)

Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri /Arapça (2010 Şam/Suriye)

Fikret Demirağ Tüm Eserleri (7 Cilt. Mayıs 2018) LAÜ yay.

Aşk Şiirleri Antolojisi ( Ağustos 2018) KSYB yay.

Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri (3 Dilli)– Maria Siakalli ile ( Haziran 2019) Baranga Yay.

Alaşiya Mektupları, Mine Ömer’le birlikte (Haziran 2019) Neziher Yay.

İspanya ve Kıbrıs’tan şiir antolojisi –Sınırsız Şiir serisi V Jaime B. Rosa ile birlikte (Ispanyolca –Türkçe 2020, JB Rosa Ediciones)